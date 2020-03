Kenny Atkinson a poussé à se séparer de BKN

Kenny Atkinson aurait poussé à la séparation des voies entre lui et les Brooklyn Nets tout autant, sinon plus que Brooklyn, selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports.

Les joueurs des filets avaient l’impression qu’Atkinson avait perdu une section des vestiaires, selon Ian Begley et Corey Hersch de SNY:

En une année qui n’a été que le fondement de l’avenir, le maillage du style de Kenny Atkinson avec Durant et Irving a été mis à l’épreuve. Même si Irving n’a joué que 20 matchs et est absent pour la saison après une opération à l’épaule et Durant se remet toujours de sa blessure à Achille, tout le monde a dû faire face à l’autre et évaluer honnêtement si ce serait un mariage qui durerait la saison prochaine.

“Kenny a poussé à la séparation autant, sinon plus qu’à Brooklyn”, a déclaré une source de la ligue à Yahoo Sports.

Jacque Vaughn assumera les fonctions d’entraîneur-chef par intérim des Nets pour le reste de la saison. Brooklyn est septième au classement de la Conférence de l’Est.

Atkinson avait un dossier de 118-190 en plus de trois saisons avec les Nets. Kyrie Irving n’a joué que 20 matchs cette saison en raison de sa blessure à l’épaule qui a nécessité une intervention chirurgicale, tandis que Kevin Durant n’a pas joué toute la saison en raison de sa déchirure d’Achille.

Même si Durant et Irving voulaient que Atkinson disparaisse, le directeur général de Nets, Sean Marks, ne l’admettra pas aux médias.

La vacance des Nets en tant qu’entraîneur sera un travail que beaucoup d’entraîneurs veulent puisque Brooklyn sera en lice pour la saison prochaine une fois que Durant et Irving seront ensemble.

Les Nets sont de retour en action dimanche lorsqu’ils accueillent les Chicago Bulls. Nous verrons comment les gars réagiront en jouant pour Vaughn pour la première fois.