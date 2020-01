Kenny Atkinson aime à quel point Kyrie Irving est «authentique»

À la suite du décès de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna’s, Kenny Atkinson a exprimé à plus d’une occasion l’impact de cet événement tragique sur Kyrie Irving. Bien que l’entraîneur-chef des Brooklyn Nets n’entre pas dans les détails lorsqu’il parlera de leurs interactions, étant donné la situation.

Mais Atkinson n’est pas obligé de donner à tout le monde une idée de ce qui se passe, dans ce cas. Il est clair qu’il est là pour Irving depuis que la nouvelle a été annoncée dimanche.

Après une victoire émotionnelle mercredi, Atkinson a donné plus d’informations aux journalistes sur ce qu’il a appris sur Irving tout au long de cette expérience:

Il est brut, il est honnête. Et pas peur de pleurer. Il est juste authentique. C’est ce que je vois. Il est complètement authentique. Cela peut parfois nous causer des ennuis quand vous êtes vraiment authentique, mais j’aime ça chez lui. Qu’il ne se retient pas. Il me dit ce qu’il ressent. Je le gère mieux que les gars qui ne vous parlent pas et ne sont pas francs. J’adore la personnalité.

