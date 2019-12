Kenny Atkinson durement touché par la blessure de David Nwaba

Avant le match de jeudi contre les Spurs de San Antonio, David Nwaba faisait régulièrement partie de la rotation des Brooklyn Nets. Il avait gagné des minutes constantes, jouant environ 20 minutes par nuit. En plus de sa défense difficile, Nwaba marquait sur le banc – et le faisait efficacement.

Il a ensuite chuté au quatrième quart contre les Spurs avec une blessure sans contact. L'équipe a finalement jugé qu'il s'agissait d'une blessure d'Achille. Plusieurs rapports ont ensuite indiqué que Nwaba avait déchiré son Achille droit.

La blessure a secoué les joueurs des Nets et Keny Atkinson. Interrogé sur la défaite en général après le match, l'entraîneur-chef des Nets n'a pas pu se concentrer sur autre chose que la blessure de Nwaba:

On peut parler du jeu, je m'inquiète pour David Nwaba. Se faire du mal ce soir et c'est vraiment là que nos pensées sont. Il est difficile de se concentrer sur le jeu en ce moment. Il joue aussi bien que n'importe qui dans notre équipe. Alors, coup dur. C’est là que nos cœurs et nos esprits sont en ce moment.

Atkinson a ajouté:

Un jeune gars comme ça, qui joue très bien, ressent vraiment pour lui.

