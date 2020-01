Kenny Atkinson fait l’éloge des Sixers comme «problème de match» à cause d’Al Horford

Les Philadelphia 76ers ont des problèmes pour essayer de comprendre leur alignement maladroit et de voir comment tout cela va ensemble, mais ne vous y trompez pas, leur alignement est conçu pour les séries éliminatoires et leurs adversaires le savent.

Quand ils sont sortis et ont signé Al Horford en agence libre, ils l’ont fait en pensant aux séries éliminatoires. L’espoir est que Horford et Joel Embiid formeront un redoutable duo et feront des Sixers l’une des meilleures équipes défensives de la ligue.

Ils ont eu leurs problèmes offensivement car ils vont à l’encontre de la tendance actuelle de la NBA de jouer au petit ballon et cela soulève la question de savoir si les Sixers ont pris la bonne décision de faire entrer le grand homme.

Si vous demandez à l’entraîneur des Brooklyn Nets Kenny Atkinson, il voit les choses finir par s’arranger à Philadelphie.

“Je pense, tout comme nous, avec la nouvelle configuration”, a-t-il déclaré mercredi avant le match de l’équipe à Philadelphie. “Non Jimmy Butler, non (JJ) Redick, c’est comme un tout différent, c’est un grand changement. Donc, le fait qu’ils aient des démarrages et des arrêts avec cela est, vous pourriez dire “ Pourquoi ne sont-ils pas comme 27e en efficacité offensive? ” Comme le fait qu’ils essaient de le comprendre et qu’ils s’améliorent et Al peut jouer le 4, il a un problème de décalage au 5. »

Au point d’Atkinson, les Sixers ont entamé leur affrontement mercredi au 17e rang de la ligue au classement offensif avant de marquer 117 points lors d’une victoire sur Brooklyn. Horford avait une ligne de statistiques de 14 points, huit rebonds et six passes qui ressemblaient plus à Horford, mais il n’a tiré que 4 pour 14, dont 2 pour 9 en profondeur.

Il y a clairement des problèmes pour continuer à s’entraîner, mais Atkinson, qui a entraîné Horford alors qu’il était assistant avec les Hawks d’Atlanta, n’a aucun doute dans son esprit que tout ira bien.

“Je pense que Brett (Brown) en a parlé, mais une fois les éliminatoires arrivées, c’est un bon problème d’avoir qu’ils puissent aller dans les deux sens”, a-t-il ajouté. “Je pense que ce sera un gros problème de match, mais je pense qu’Al essaye de trouver une nouvelle équipe et une chose à propos d’Al est qu’il est intelligent, c’est un excellent joueur, il va le comprendre et vous verrez à à la fin de l’année, il jouera au basket-ball et il s’intégrera très bien ici. »

Les Sixers auront encore du travail à faire une fois qu’Embiid sera revenu de sa blessure à la main, car ils devront encore comprendre comment les deux grands hommes travailleront ensemble, mais avoir deux grands talents tels que ces deux est un beau problème. Il vaut toujours mieux avoir plus de talent que pas assez de talent.

