Kenny Atkinson sent que Nic Claxton a faim pour correspondre à son talent

Pour la deuxième fois en autant de matchs, Nic Claxton a été le point d’orgue des Nets. Malheureusement pour Brooklyn, les efforts de la recrue se sont soldés par des défaites à domicile contre les équipes d’élite de la Conférence de l’Est – la plus récente lundi soir lors d’une défaite de 117-111 contre les 76ers de Philadelphie.

Entre les deux matchs, Claxton a montré son solide jeu du début de 2019-2020 – lorsque DeAndre Jordan s’est battu contre une blessure à la cheville – n’était pas un coup de chance. La recrue des Nets fait des jeux de surbrillance et il fait des jeux de hustle.

Alors que Kevin Durant et Kyrie Irving sont l’avenir de Brooklyn, Claxton a donné aux fans des Nets une autre raison d’être enthousiasmés par ce qui va arriver. Et sur la base des commentaires de Kenny Atkinson aux journalistes après la performance de Claxton de 15 points lundi, l’organisation se sent également très bien dans la direction que prend la recrue:

Il a de grands talents. Grande faim. Veut être génial – et c’est beaucoup de gars dans cette ligue, mais je pense qu’il a quelque chose d’autre là-dedans. Il a un talent. son athlétisme, il pouvait accrocher avec une équipe comme. C’est sa force – nous l’avons vu sur le terrain, il doit définitivement devenir plus fort. Mais une fois qu’il devient plus fort – et il peut tirer sur les trois. Cela augure bien pour nous à l’avenir.

Jordan devrait être réévalué cette semaine, il pourrait donc être réactivé avant le match de jeudi contre les Lakers de Los Angeles. Si le grand homme vétéran est disponible, les minutes de Claxton prendront probablement un coup.

.