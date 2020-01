Kenny Atkinson sur Nic Claxton: «Il a quelque chose en plus»

Bien que Nic Claxton ne joue pour les Brooklyn Nets que lorsque DeAndre Jordan est blessé, la recrue a reçu beaucoup d’éloges de ses coéquipiers tout au long de la saison.

Spencer Dinwiddie pense que Claxton est l’un des joueurs les plus talentueux de la liste. La recrue a montré des signes que cela avait été le cas lors de la défaite samedi face aux Milwaukee Bucks, quand il a marqué 14 points sur un tir de 7 pour 12, attrapé six rebonds et bloqué trois tirs en 19 minutes.

Kenny Atkinson est également de la partie sur Claxton. Mais la recrue a encore des choses sur lesquelles il doit travailler pour atteindre son plein potentiel, comme l’entraîneur-chef de Brooklyn l’a déclaré après la défaite de samedi:

Il va être vraiment bon dans cette ligue. J’espère que je ne dis pas cela à propos de chaque gars qui est sur notre liste, mais il a quelque chose en plus. C’est un athlète vraiment rapide qui a de bonnes mains. C’est un réacteur rapide, un sauteur rapide. Il a un talent pour le jeu, de grands instincts. Et puis il joue incroyablement dur. Il travaille sur sa force. (Une fois) il prend ses forces et met ses jambes sous lui, il va être un sacré joueur pour nous.

Avec Jordan prêt à faire vérifier son doigt blessé cette semaine, Claxton devrait avoir une autre occasion de consigner des minutes sérieuses à Brooklyn lundi lorsque les 76ers de Philadelphie viendront au Barclays Center.

