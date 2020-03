Kenny Smith battrait Michael Jordan s’il ne se retirait jamais

Kenny “The Jet” Smith refuse l’idée que Michael Jordan et ses Chicago Bulls auraient pu remporter huit titres NBA consécutifs, s’il n’avait jamais pris sa retraite du basket-ball. L’ancien meneur des Houston Rockets a remporté un titre NBA au cours de la première année de son absence (1994), puis un autre en 1995 après le retour de Jordan pour 17 matchs cette saison-là.

“Nous aurions gagné. Oui. Nous avons remporté le titre. Il a joué, portant le n ° 45, et ils ont perdu contre une équipe que nous avons balayée. Nous étions donc une meilleure équipe cette année-là », a déclaré Smith à Michael Lee et David Aldridge de The Athletic, repoussant l’idée que Jordan n’était pas complètement lui-même cette saison.

“Quand il avait 55 points au Madison Square Garden, personne ne disait:” Il n’est pas de retour “. C’était comme,” Il est de retour! Il vient de perdre cette année-là. »Et je dis toujours ceci: ils ont gagné trois, nous en avons gagné deux, puis ils en ont encore gagné trois. Je ne pense pas qu’ils auraient remporté huit titres consécutifs. Je pense qu’entre les blessures, entre le manque de concentration, entre quoi que ce soit, je ne pense pas qu’ils auraient pu gagner huit fois de suite. Cela ne s’est pas produit à l’ère moderne. LeBron James est arrivé (huit) fois, mais il n’a pas gagné (huit) fois. Je pense simplement que nous étions la meilleure équipe cette année-là, peu importe qui était là. »

De nombreux Rockets ont entendu que leurs deux titres étaient invalidés par des allégations selon lesquelles ils ne les auraient gagnés que parce que Jordan n’était pas là pour les contester.

Hakeem Olajuwon, qui a joué un rôle majeur dans ces courses au titre – même en remportant le joueur le plus utile en 1994 et le MVP de la finale dans les deux saisons – a offert une réponse impertinente:

«Vous savez, beaucoup de gens disent cela et c’est incroyable parce qu’ils agissent comme (une finale des Bulls-Rockets) n’aurait pas pu se produire. Orlando les a battus », a déclaré Olajuwon. «Il jouait (en 1995). Il a raté un an. Ils disent qu’il a manqué deux ans, mais qu’il a perdu en demi-finale de la Conférence de l’Est. Contre une équipe d’Orlando difficile. Vous avez Penny Hardaway, (Nick) Anderson et Shaq. C’est un monstre. Ils les ont battus! “

Olajuwon a raison à ce sujet – beaucoup de faits sont oubliés dans la tradition jordanienne. Pourtant, une chose qui ne peut être niée est la bousculade que Jordan a dirigée les trois prochaines saisons, prouvant qu’il était toujours le joueur le plus dominant dans le sport même après une interruption prolongée.