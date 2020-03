Kenny Smith sur LaMelo Ball jouant en NBL: «Ça pourrait lui faire mal»

La décision de LaMelo Ball de se diriger vers l’Australie et la NBL pour avoir joué dans la NCAA a été rendue plus par nécessité que par choix. Avec autant de problèmes d’éligibilité après avoir passé du temps à jouer professionnellement en Lituanie et dans la JBA de courte durée, Ball et son camp ont choisi de ne pas combattre la NCAA et, au lieu de cela, de permettre à Ball de jouer dans la NBL au cours de son année avant de déclarer pour la Ébauche NBA.

La NBL a servi de rampe de lancement appropriée pour Ball alors qu’il a passé la saison à ajouter de la crédibilité au battage médiatique qui l’entourait contre ses collègues athlètes professionnels.

Pourtant, cela ne suffisait pas à effacer toutes les questions qui l’entouraient. Dans une récente interview avec Bro Bible, Kenny Smith de TNT a parlé de Ball jouant dans la NBL au cours de la NCAA et pourquoi cela n’a peut-être pas aidé son jeu.

Cela pourrait lui faire du mal en tant que concurrent. Vous sautez d’une ligue qui n’est probablement pas aussi compétitive que le basket-ball universitaire et sans autant de bons entraîneurs.

Ce qui vous manque quand vous n’allez pas à l’université, c’est le fait que vous ne jouez pas pour de grands entraîneurs. Ils développent de bons plans pour vous et vous devez vous adapter. C’est une courbe d’apprentissage qui lui manque.

Les grands joueurs s’adaptent mais je pense qu’il aurait pu mieux s’adapter au style NBA s’il était allé au collège.

Bien que tous les points de Smith soient valides dans le vide, Ball a eu la chance de faire toutes les choses mentionnées dans la NBL. Ball a joué sous un entraîneur-chef de première année, mais il faisait partie d’une ligue qui s’est adaptée à lui et il a été contraint de s’adapter.

Et plus que tout, il a joué contre d’autres athlètes professionnels. D’un point de vue physique, les joueurs de la NBL étaient plus grands, plus rapides et plus forts que ceux de la NCAA.

Le signe le plus sûr de la compétence de Ball était que ses meilleurs matchs de la ligue sont arrivés à la fin de son temps, lorsque les équipes avaient du scoutisme sur lui et pouvaient planifier un match contre lui. Lors de ses deux derniers matchs, Ball a réalisé des doubles doubles dans chacun d’eux, car il avait vraiment commencé à comprendre la ligue avant que sa blessure au pied ne l’exclue finalement pour la saison.

Il y a certainement des questions sur Ball, mais elles tournent en grande partie autour de son jeu et de ses compétences et non de sa décision de jouer dans la NBL plutôt que dans la NCAA.

