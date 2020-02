Kent State surprend la première classe «I Promise» de LeBron avec des frais de scolarité gratuits

Bien que l’école publique I Promise à Akron, dans l’Ohio, ait obtenu la majorité de l’attention en ce qui concerne les efforts de LeBron James pour éduquer les jeunes mal desservis dans son nord-est de l’Ohio, le programme I Promise remonte à bien avant que l’école I Promise n’ouvre ses portes. pour les troisième et quatrième élèves en 2018. En fait, la première classe d’élèves du programme I Promise sont actuellement des juniors au lycée et seront bientôt diplômés. Mais ces enfants ont reçu une option incroyable cette semaine par une université de l’Ohio.

L’Université d’État de Kent a surpris un groupe d’étudiants du réseau I Promise avec quatre ans de scolarité gratuite à l’école, dont un an de chambre et de repas gratuits. Vous pouvez voir le moment où les enfants et les parents ont découvert les bourses qu’ils avaient gagnées.

«Nous sommes ravis de porter notre partenariat avec la Fondation de la famille LeBron James à un niveau supérieur et d’accueillir pleinement ces étudiants dans la famille de l’État de Kent», a déclaré le président de l’État de Kent, Todd Diacon, dans une annonce de l’école. “Kent State attend avec impatience le moment où notre campus regorge d’étudiants I PROMISE.”

Bien qu’il ne s’agisse que de la première classe d’étudiants à avoir reçu de telles bourses, Kent State a indiqué que les futures classes auront également des opportunités similaires. Pour être admissibles, les étudiants doivent être admis dans l’État de Kent et remplir également les formulaires d’aide financière requis, ainsi que remplir une exigence d’heures de service communautaire chaque semestre.

L’Université d’Akron a également un engagement de bourse pour les étudiants du réseau I Promise. Le premier cours I Promise devrait permettre à 193 étudiants d’obtenir leur diplôme à la fin de la prochaine année scolaire.

