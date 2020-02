Kentavious Caldwell-Pope discute de la croyance de Frank Vogel en lui pendant les luttes de début de saison

Lorsque les Lakers de Los Angeles ont décidé de ramener Kentavious Caldwell-Pope en agence libre NBA 2019, de nombreux fans n’étaient pas enthousiasmés par cette décision.

Au cours de ses deux premières saisons avec l’équipe, Caldwell-Pope a eu de bons moments mais a été globalement irrégulier et irrégulier. Son lent démarrage de la saison NBA 2019-2020 ne lui a pas rendu service en se faisant aimer des fidèles des Lakers.

Les choses se sont tellement détériorées à un moment donné que certains des coéquipiers des Lakers de Caldwell-Pope sont venus à sa défense sur les réseaux sociaux, montrant la chimie et la camaraderie de cette équipe. Finalement, il a commencé à changer les choses et maintenant, Caldwell-Pope a sans doute été le gardien le plus constant de l’équipe au cours des deux derniers mois.

Une chose qui a énormément aidé Caldwell-Pope était la croyance que l’entraîneur-chef Frank Vogel avait en lui depuis le début. Caldwell-Pope a récemment parlé à Kevin Arnovitz d’ESPN de la façon dont son entraîneur-chef l’a aidé à traverser son début de crise:

“Savoir à travers mes difficultés” Mon entraîneur croit toujours en moi “fait beaucoup pour votre état d’esprit”, a déclaré Caldwell-Pope. “Maintenant, je ne pense pas à ça. Je peux aller chercher mon travail et commencer à produire. »

Pour une équipe comme les Lakers avec autant de gardes en lice pendant des minutes, il peut être facile pour un joueur de regarder par-dessus son épaule, surtout lorsqu’il se débat. Pour Caldwell-Pope, ne pas avoir à se soucier de cela lui permet de se concentrer uniquement sur les sorties et le jeu.

Vogel expliquerait que la principale chose qui a permis à sa confiance de ne jamais vaciller était l’énergie constante de Caldwell-Pope sur le sol:

«Ma croyance a commencé à quel point [Caldwell-Pope] joue », dit Vogel. “Lorsque vous rivalisez aussi fort et que vous contribuez à gagner, que vous réalisiez des tirs ou non, vous avez gagné cette conviction.”

Caldwell-Pope a plus que surmonté ces difficultés de début de saison. Il est en moyenne de 9,5 points tout en tirant 47,3 pour cent du terrain et 41,5 pour cent de la gamme de trois points, les deux chiffres les plus élevés en carrière. Il a été le tireur à longue portée le plus fiable de l’équipe tout en assurant une défense solide du périmètre.

L’une des choses les plus difficiles à faire pour un nouvel entraîneur-chef est de gagner la confiance et le respect de son équipe et Vogel l’a fait avec cette équipe.

Il peut être facile de regarder ailleurs lorsqu’un joueur a du mal, mais Vogel est resté avec ses armes et en récolte maintenant les avantages. Il reste des questions à se poser quant à savoir qui les Lakers pourraient potentiellement signer sur le marché du rachat, mais le jeu de Caldwell-Pope a assuré qu’il restera une grande partie de la rotation de Vogel malgré tout.