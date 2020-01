Kentavious Caldwell-Pope qualifie l’enfer d’une équipe de Lakers après une victoire sur route contre des roquettes

Kentavious Caldwell-Pope a renversé la vapeur pour les Lakers de Los Angeles après un début difficile de la saison 2019-20 NBA.

Après avoir signé de nouveau avec les Lakers en 2019 en tant qu’agent libre de la NBA, Caldwell-Pope a figuré comme l’une des principales menaces extérieures pour l’équipe, flanquant Anthony Davis et LeBron James. Cependant, il a eu beaucoup de mal à faire tomber les tirs pour commencer la saison et semblait avoir perdu sa confiance offensivement.

Après qu’Avery Bradley soit tombé avec une fracture capillaire à la jambe, l’entraîneur-chef Frank Vogel a choisi d’insérer Caldwell-Pope dans la formation de départ et il a commencé à s’épanouir en tirant sur le basket-ball. Depuis lors, il est devenu un élément essentiel de la rotation, surtout lorsqu’il joue à côté de James car il a été éteint au-delà de l’arc.

Caldwell-Pope a joué un grand rôle dans la victoire de l’équipe contre les Houston Rockets et il a expliqué comment il a pu se lancer offensivement, via Spectrum SportsNet.

«Courez. Nous avons regardé un film. L’entraîneur a mis l’accent … il suffit de courir le sol, vous obtenez des lay-ups ou des trois grands ouverts parce qu’ils ne sont pas revenus, alors j’ai essayé de mettre l’accent sur cela quand je suis arrivé, juste courir le sol. “

Il a également salué la capacité de l’équipe à remporter un match difficile malgré le fait que Davis soit resté à l’écart:

«Nous avons une sacrée équipe. C’est la mentalité du prochain homme et j’ai l’impression que nous le faisons très bien. Personne ne se plaint. Nous sommes juste ici pour jouer les uns pour les autres et en tant qu’unité, ce qui est génial. “

Les Rockets ont dicté le rythme de jeu en première mi-temps, car ils ont pu exécuter leurs sets avec peu de problèmes et James Harden a fait pression sur la défense des Lakers avec son tir extérieur et ses incursions sur la jante. Cependant, Los Angeles a fait des ajustements en seconde période alors qu’ils cherchaient à pousser davantage le ballon et à entrer en attaque au début, où Caldwell-Pope a excellé.

Il a marqué 20 points dans la nuit, tirant 7 sur 14 du terrain, y compris les cinq tentatives de lancer franc. Caldwell-Pope a fait un excellent travail en exécutant le sol en transition et en déplaçant le ballon, ce qui a aidé Los Angeles à monter son impressionnant retour en seconde période.

Le violet et l’or ont joué certains de leurs meilleurs ballons de basket sur la route, un signe typique des équipes de championnat et ils ont fait un excellent travail en intensifiant en l’absence de Davis. Caldwell-Pope et le reste des Lakers subissent un test difficile lorsqu’ils affronteront les Boston Celtics.