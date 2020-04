Kenyon Martin mène le trio de doubles doubles contre les Bucks

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Une saison après que les Nets du New Jersey ont été balayés par les Lakers de Los Angeles lors de la finale de la NBA 2002, Jason Kidd et compagnie étaient de retour en séries éliminatoires.

Cependant, en 2002, les Nets étaient l’équipe la mieux classée de la Conférence Est. Cette fois-ci, le New Jersey a dû affronter les Milwaukee Bucks, septièmes têtes de série, en tant que deuxième équipe de l’Est.

Mais cela n’a guère fait de différence pour les Nets lors de leur premier match au premier tour des éliminatoires de la NBA 2003. Kidd avait lui-même un double-double, terminant avec 14 points et 14 passes décisives contre Gary Payton.

“J-Kidd est l’un des meilleurs gardiens de points de la ligue”, a déclaré Jason Collins, grand homme des Nets, après la victoire de 109-96 du New Jersey (score plein). «Aujourd’hui, il a montré à nouveau à quel point il est bon sur le côté défensif du ballon. En attaque, il nous a donné un excellent départ. Il a fait un excellent travail contre Gary Payton aujourd’hui. »

Kenyon Martin a mené les Nets avec 21 points et 15 rebonds, et Collins a également eu un double-double, marquant 13 points et saisissant 12 planches.

“Je voulais faire savoir aux Bucks que ça allait être une guerre”, a déclaré Martin. “Blessé, pas blessé, je ne vais pas reculer. Je voulais dire à ces gars que je n’allais pas arrêter. “

Kerry Kittles (18 points), Lucious Harris (17), Richard Jefferson (10) et Rodney Rogers (11) ont également terminé chacun à deux chiffres. Harris était à trois rebonds de la marque d’un double-double sur le banc.

