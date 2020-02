Kerr, de la main de Curry: “Elle n’est pas encore prête à jouer”

Steve Kerr, l’entraîneur de Guerriers de l’état d’or, a évoqué la situation dans laquelle la main blessée de Stephen Curry. À l’entraînement, Steph portait une chemise différente de celle de ses coéquipiers, car il ne pouvait pas être touché:

“Aujourd’hui, nous avons appelé Tom Brady. Nous ne devons pas toucher à Steph. Il a participé à l’entraînement et s’est amusé. Il a tout fait mais se battre. Il a participé à tout le reste et la vérité est qu’il a l’air bien.” Aujourd’hui, je ne sais pas comment vous dire quand il sera prêt à jouer. Je ne pense pas que ce soit cette semaine, mais son évolution est positive. Il gagne en force, en confiance et suit un entraînement brutal. Son état est le meilleur à quoi une personne qui ne peut pas entrer en contact avec ses rivaux peut aspirer. “

