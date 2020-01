Kevin Durant a été irrité par son processus de réadaptation à certains moments

Les fans des Nets ont enfin de retour Kyrie Irving – qui a marqué 32 points dans la défaite de Brooklyn mardi – mais ils attendent toujours que Kevin Durant revienne à l’action et fasse ses débuts avec l’organisation avec laquelle il a signé cet été.

Les Nets et Durant ont été fermes dans leur position depuis que l’équipe a tenu la journée des médias juste avant le début du camp: la superstar ne devrait pas jouer pour Brooklyn en 2019-2020. Il réhabilite toujours son Achille droit, qu’il a rompu lors de la finale de la NBA 2019 alors qu’il était encore avec les Golden State Warriors.

Kenny Atkinson a récemment déclaré que la rééducation de Durant progressait bien.

Mais l’attaquant a encore du chemin à parcourir, ce qui peut rendre le processus difficile, comme il l’a exprimé lorsqu’il a repris le compte Twitter de The Boardroom mardi et a répondu à un fan qui lui a demandé quelle était la partie la plus difficile de sa récupération:

Juste le quotidien, certains jours je suis irrité par la lenteur du processus, certains jours je manque de jouer, certains jours je veux faire plus que ce que je suis autorisé. Ensuite, il y a le côté physique, soulever des poids et s’habituer au mouvement après six mois de congé…

Durant a poursuivi:

Ça s’améliore de jour en jour, mais il est bon d’avoir de la patience… je vous souhaite bonne route vers la guérison.

Pour ceux qui ont pensé que les récents commentaires d’Atkinson sur les progrès de Durant étaient un signe qu’il allait revenir cette année, ces derniers mots de l’attaquant semblent correspondre à la position originale de Brooklyn: ne vous attendez pas à ce qu’il joue en 2019-2020.

