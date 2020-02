Kevin Durant à propos des critiques constantes des médias: «Ils veulent me harceler»

Depuis qu’il a décidé de quitter l’Oklahoma City Thunder pour les Golden State Warriors, Kevin Durant a reçu de nombreuses critiques. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou auprès de ceux qui couvrent le jeu, cela ne s’est pas arrêté depuis qu’il a pris sa décision à l’été 2016.

Des critiques similaires ont porté sur la décision de Durant de jouer pour les Brooklyn Nets au lieu des New York Knicks.

Lors de son apparition sur “All The Smoke” – l’émission de Matt Barnes et Stephen Jackson sur Showtime – Durant a expliqué comment tout cela a conduit à son aversion pour les médias:

Je pense que la raison pour laquelle tout cela se passe, je pense que beaucoup de médias ont l’impression – ils me harcèlent. Ils veulent me harceler et ils ont l’impression d’avoir trouvé un petit crépitement ou un pli dans mon armure. Et ils veulent l’utiliser contre moi d’une manière ou d’une autre, alors ils continuent de régurgiter les mêmes vieilles histoires, la même vieille histoire. Et, vous savez, recréez des bœufs avec des joueurs, d’anciens coéquipiers.

Barnes intervient pour ajouter comment les médias soufflent tout hors de proportion. À quoi Durant a ensuite ajouté:

C’est comme, je vois ce que vous faites et c’est pourquoi je n’aime pas les médias en premier lieu. Et c’est juste si la chaussure s’adapte. Je ne regroupe pas tout le monde dans la même chose. Mais c’est comme, il y a une raison pour laquelle je ne suis pas d’accord avec vous. Mais je sais ce que tu essaies de faire. Tu sais ce que je dis? Tu n’es pas lisse. Et quand je l’appelle, je suppose que je suis un gars sensible.

