Kevin Durant affronte Anthony Davis avant les éliminatoires

Cela fait presque un mois que les Golden State Warriors se sont adaptés pour un match de saison régulière. Avec 17 matchs à disputer, la saison 2019-2020 a été suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus.

Sans cerceaux sur le radar, Warriors Wire revient en arrière dans l’histoire de Golden State pour trouver des correspondances convaincantes du passé.

Avant que chaque All-Star ne déménage dans ses nouvelles maisons, Kevin Durant et les Warriors se sont affrontés contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans conduits par Anthony Davis.

7 avril 2018

Lors du dernier match à domicile de la saison régulière à Oracle Arena, cinq membres de l’équipe Warriors ont été exclus, dont Stephen Curry, alors que l’équipe se préparait pour les éliminatoires. Cependant, l’un des joueurs les plus dynamiques de la ligue était toujours dans l’alignement de Golden State.

Durant a clôturé la saison régulière d’Oracle avec 41 points en 16 contre 26 avec 10 rebonds et cinq passes décisives. Pourtant, le double-double efficace du joueur le plus utile des finales n’était pas suffisant contre les pélicans granuleux.

Davis a riposté avec sa propre performance double-double. Le produit du Kentucky a récolté 34 points, 12 rebonds, quatre aides et deux interceptions contre les champions en titre. Un autre ancien du Kentucky, Rajon Rondo a ajouté 12 points et 17 passes décisives lors de la victoire des Pélicans 126-120 à Oakland.

Bien que les Pélicans aient fermé Oracle Arena avec une victoire bouleversée, les Warriors se sont vengés en séries éliminatoires. Golden State a éliminé les Pélicans au deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, 4-1.

