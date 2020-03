Kevin Durant aide un fan inquiet de la chirurgie d’Achille

Un fan qui est sur le point de subir une opération de reconstruction d’Achille a demandé combien de douleur Kevin Durant a dû endurer lors de son opération. La star des Brooklyn Nets a pris le temps et l’effort de partager son expérience avec le fan inquiet.

Sur Twitter, Durant a assuré au fan qu’il irait bien, notant qu’il ressentirait «juste une petite pincée de douleur».

Tu vas bien. Juste une petite pincée de douleur

Merci au Dr Durant. Vous avez vraiment mis mon esprit à l’aise, KD. https://t.co/PcieFTiMJ3

Pour rappel, le double champion a déchiré son Achille lors de la finale NBA 2019 contre les Raptors de Toronto. Il a d’abord subi une tension au mollet droit lors du match 5 de la demi-finale de la Conférence Ouest contre les Rockets de Houston. Il s’est adapté au match 5 de la finale de la NBA, mais après seulement deux minutes dans le deuxième quart-temps, KD a déchiré son Achille et a quitté le jeu et la série pour de bon.

À l’été 2019, le 10 fois All-Star est allé aux Nets dans le cadre d’un accord de signature et d’échange impliquant D’Angelo Russell, Shabazz Napier et Treveon Graham. Compte tenu du solide noyau de Brooklyn composé de Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen et Joe Harris, l’équipe a rapidement été considérée comme une équipe prometteuse.

Un Durant en bonne santé est facilement l’un des trois meilleurs joueurs de la ligue. Avec KD dans le giron, les Nets ont essentiellement relancé leur processus d’une équipe de niveau intermédiaire à une équipe de niveau supérieur.

Les rumeurs disent que les Nets n’ont pas complètement exclu Kevin Durant pour la saison. Cependant, il reste à voir si KD choisira de jouer étant donné que Kyrie Irving a déjà été officiellement mise à l’écart pour le reste de la campagne en raison d’une blessure à l’épaule qui nécessite une intervention chirurgicale.