Kevin Durant contre Derrick Jones Jr.

Pour la première fois depuis le 11 mars, les joueurs de la NBA sont de retour en action. Seulement, ce n’est pas comme les fans ont l’habitude de les voir. Malheureusement, la NBA est toujours en pause en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Alors maintenant, les joueurs ont eu recours à 2K20 dans le tout premier tournoi réservé aux joueurs, qui débutera vendredi.

Kevin Durant est en vedette dans l’événement. Voici comment tout se passe pour l’attaquant des Brooklyn Nets et le début de l’événement:

O YOU VOUS POUVEZ REGARDER: ESPN, ESPN 2.

HEURE DE DÉBUT: L’aperçu officiel du tournoi commence à 19 h. sur ESPN.

AUTRES FAÇONS DE REGARDER: Tous les jeux après Durant vs Jones Jr sont sur ESPN 2. Tout est disponible sur l’application ESPN, NBA.com, l’application NBA et les canaux sociaux 2K (@ NBA2K) et NBA (@NBA) – Twitter, Twitch, YouTube et Facebook.

L’OPPOSANT DE DURANT: Aile de Miami Heat Derrick Jones Jr. – tête de série n ° 16. (Les joueurs ont été classés en fonction de leur note NBA 2K. Le bris d’égalité a été joué pendant des années en NBA.)

CONSEIL DURANT: 19 h 30

LIGNE: Durant -3 (via BetOnline.ag)

LES CHANCES DE DURANT DE GAGNER TOUT: 4/1 (via BetOnline.ag)

RÈGLES À SAVOIR: Selon la NBPA, en ce qui concerne le choix des équipes, «Avant le début du tournoi, chaque joueur choisira huit des équipes NBA d’aujourd’hui, chacune d’elles ne pouvant être utilisée qu’une seule fois. Si un match miroir est défini, l’équipe à l’extérieur se voit attribuer le premier choix d’équipe. » En ce qui concerne le format du calendrier, “Les tours un et deux seront à élimination directe, les demi-finales et les finales se déroulant au mieux sur trois”.

IMPORTANT À NOTER: Il n’y a pas si longtemps, Durant avait des problèmes avec 2K. S’il n’a pas pu s’adapter, sa course dans ce tournoi pourrait être brève.

