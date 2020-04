Kevin Durant doit recevoir tous les actifs qu’il juge nécessaires

Avant que la NBA ne cesse sa pause en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, Kevin Durant avait fait pas mal de progrès avec la réhabilitation de son Achille droit. Une vidéo de lui jouant 3 contre 3 avec ses coéquipiers des Brooklyn Nets a même fuité.

Ce clip et ceux qui l’ont précédé ont donné aux fans des Nets une raison d’avoir de l’espoir pour 2020-2021 – Durant s’étant totalement exclu pour 2019-2020, avant le hiatus de la ligue.

Pourtant, on ne sait pas à quoi ressemblera Durant quand il reviendra à l’action.

L’ancien entraîneur adjoint des Nets devenu analyste Sam Mitchell ne se soucie pas si Durant est le même gars qu’il était avant la blessure, les Nets seront les prétendants au titre à ses yeux. Cela étant, Mitchell pense que Brooklyn doit répondre à Durant si la franchise s’attend à être à la hauteur du battage médiatique, comme l’a exprimé dimanche le petit attaquant retraité et ancien entraîneur-chef des Raptors sur Sirius XM NBA Radio dimanche:

Vous avez investi toute cette énergie, ce temps, cet argent et toute une saison cette année pour obtenir Kevin Durant. Pourquoi n’essaieriez-vous pas de tout mettre autour de lui pour qu’il pense avoir besoin d’être dans le bon état d’esprit pour participer à un championnat? Pourquoi ne le feriez-vous pas? Pour moi, c’est stupide. … C’est comme avoir un gars qui peut courir 100 mètres en un temps record et mettre un gros trou devant lui. Pourquoi ferais-tu ça? Cela n’a aucun sens. Les équipes les plus difficiles à entraîner sont les équipes qui aspirent au championnat; que lorsque les gens disent: “Cette équipe devrait gagner”, c’est difficile. Et quand Kevin Durant reviendra, qu’il soit l’ancien Kevin Durant, le nouveau Kevin Durant ou autre, on s’attendra à ce qu’ils se disputent un championnat.