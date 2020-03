Kevin Durant en vedette dans la formation de tous les temps de la NBA de Spencer Dinwiddie

Spencer Dinwiddie est toujours simple et honnête avec ses opinions, et il les partage autant que n’importe quel joueur de la NBA. Mais sans jeux en cours, Dinwiddie a été beaucoup plus actif que d’habitude sur les réseaux sociaux.

Il a proposé un format de séries éliminatoires modifié pour la NBA, si la ligue essayait de terminer la saison à une date ultérieure. Dinwiddie a également entamé une conversation sur Twitter qui a révélé combien de joueurs regardent leurs propres rouleaux de surbrillance.

Lundi, le meneur des Brooklyn Nets a entamé une autre conversation. Il a pesé sur un tweet envoyé par ESPN, qui a offert deux files d’attente de départ:

Équipe A: Steph Curry, Kobe Bryant, LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Shaquille O’Neal.

Équipe B: Kyrie Irving, Michael Jordan, Kawhi Leonard, Kevin Durant et Tim Duncan.

Dinwiddie a choisi l’équipe A et a expliqué:

Tout en débattant avec les fans, Dinwiddie a également décidé de partager sa formation de départ: James, Bryant, Jordan, Durant et O’Neal.

Certainement un groupe difficile à défendre. Mais qui parmi eux serait prêt à voir leur nombre de scores prendre un coup? Après tout, il n’y a qu’une seule balle.

