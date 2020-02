Kevin Durant épate ses coéquipiers des Brooklyn Nets tout au long de la cure de désintoxication

Kevin Durant est toujours limité avec le travail qu’il peut faire, étant donné qu’il n’a pas encore été autorisé à jouer dans les jeux – et qu’il ne devrait pas le faire en 2019-2020. Mais il semble que la superstar des Brooklyn Nets ait bien progressé, sur la base des quelques vidéos de sa rééducation qui ont fait surface ainsi que des mises à jour de Kenny Atkinson sur la question.

Dans les deux dernières vidéos, Durant a été vu en train de courir. L’attaquant a simulé un saut rapide et s’est arrêté pour un sauteur de milieu de gamme dans le plus récent des deux.

Chaque fois que cela se produit, Durant attire l’attention du monde du basket-ball. Mais ce ne sont que des aperçus de ce qu’il fait.

Les coéquipiers de Durant voient beaucoup plus sa routine. Lors d’une apparition sur le podcast «R2C2» de Uninterrupted, DeAndre Jordan a expliqué ce que c’est que de voir Durant travailler:

Nous sommes assis là, à le regarder s’entraîner et je me dis: «Merde, mec. Merde… Nous, étonnés. Par exemple, Wilson Chandler parlait l’autre jour, il était comme: “Mec, c’est injuste.” Il était comme, “réalisant ces plans que nous avons travaillé toute l’année pour faire.” C’est juste un homme bizarre. Et je ne pense pas qu’il se rend compte que, vous savez, juste… l’énergie qu’il obtient, ou nous obtenons de le voir travailler. Et je pense que ça va être encore plus quand c’est une pratique complète avec lui. Et puis, cet été, quand nous travaillons tous ensemble et que nous jouons. Ça va être énorme, mec.

Bien sûr, les Nets s’attendent à être une équipe différente lorsque Durant est enfin autorisé à jouer.

