Kevin Durant et Kyrie Irving n’ont jamais été en contact avec Kenny Atkinson

Lorsque les Brooklyn Nets ont annoncé l’organisation et Kenny Atkinson se sont séparés, l’attention s’est rapidement tournée vers Kevin Durant et Kyrie Irving. Avec la ligue dirigée par des joueurs de superstar – et ces deux étant des superstars – il semble raisonnable de penser que si la paire voulait qu’Atkinson reste en charge, il l’aurait fait.

Cependant, Atkinson avait également quelque chose à dire sur la question. Et il y a eu un rapport selon lequel Atkinson n’avait pas aimé l’idée d’entraîner Durant et Irving l’année prochaine sur la base de ce qu’il avait vu tout au long de la saison 2019-2020.

Basé sur le rapport de Shams Charania et Alex Schiffer de The Athletic, l’entraîneur-chef maintenant ex-Nets n’a jamais eu beaucoup de chance:

Durant et Irving ne se sont jamais liés avec Atkinson et il y avait une croyance croissante qu’ils n’avaient pas intérêt à jouer pour lui quand cette équipe sera à nouveau la saison prochaine…

Maintenant, Atkinson doit chercher ailleurs un nouvel emploi d’entraîneur, tandis que les Nets continuent avec Jacque Vaughn pour le reste de 2019-2020.

EN RELATION: Kenny Atkinson «n’aimait pas l’entraînement» Kevin Durant, Kyrie Irving

EN RELATION: DeAndre Jordan réfute les informations selon lesquelles Kevin Durant et Kyrie Irving ont joué un rôle dans le départ de Kenny Atkinson

.