Kevin Durant et Kyrie Irving seront «magiques» ensemble

Parmi ceux qui se sont mobilisés pour aider New York dans sa lutte continue contre le nouveau coronavirus, il y a l’ancien gardien de la NBA des New Jersey Nets, Stephon Marbury – même s’il vit dans un monde en Chine.

Il y a eu pénurie de toutes sortes d’équipements de protection individuelle pendant la pandémie, y compris des masques N95. Le natif de Brooklyn est intervenu et a pu obtenir à New York 10 millions de ces masques au prix coûtant auprès d’un fournisseur en Chine.

Mais Marbury n’avait pas ignoré ce qui se passait à New York avant la pandémie. L’ancien Net sait que Brooklyn a une paire spéciale en Kevin Durant et Kyrie Irving.

Et lorsque Marbury a eu l’occasion de parler du duo avec Brandon Robinson de Heavy sur “Scoop B Radio”, l’ancien Net n’avait que de bonnes choses à dire:

Je pense que ces deux-là sur le terrain vont être assez magiques. Je pense que cela mettra les choses en perspective en ce qui concerne leur qualité réelle et leurs capacités. Parce que… Kyrie Irving est un monstre différent. Et Kevin Durant est un monstre différent. Et les deux ensemble parce qu’ils ont une bonne énergie les uns avec les autres et qu’ils sont sur la même page, ils vont couler parfaitement. Donc je pense que ça va être bon.

Maintenant, les Nets ont juste besoin de la paire pour retrouver leur pleine force – et la pandémie à résoudre – afin qu’ils puissent travailler pour donner raison à Marbury.

