Kevin Durant et Kyrie Irving veulent un «grand nom» à l’entraîneur-chef

Jacque Vaughn a été entraîneur-chef des Nets de Brooklyn pendant seulement deux matchs avant que la NBA ne soit interrompue en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus. Il pourrait avoir une autre chance de prouver qu’il est le bon entraîneur pour la prochaine phase de la franchise, tant que la NBA essaie au moins de jouer les éliminatoires de 2020.

Mais même si la ligue reprend le jeu et que tout se passe bien sous Vaughn, rien ne garantit qu’il deviendra l’entraîneur-chef permanent.

Selon Brian Windhorst de ESPN, les deux joueurs vedettes de Brooklyn – Kevin Durant et Kyrie Irivng – veulent un nom bien connu appelant les tirs sur la touche.

L’une des choses qui a été exprimée en quelque sorte de la vigne… est que Durant et Irving aimeraient un entraîneur de premier ordre. Je ne sais pas ce que cela dit sur la façon dont ils ont pensé à Atkinson, mais ils veulent un grand entraîneur.

Windhorst et d’autres qui discutent de la question sur le podcast «Brian Windhorst & The Hoop Collective» n’évoqueraient pas les personnes qui ont actuellement des emplois d’entraîneur-chef comme options. Parmi ceux qui ont été mentionnés qui n’ont pas d’emploi actuellement, citons Jeff Van Gundy, Tom Thibodeau et Mark Jackson.

