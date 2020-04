Kevin Durant et Montrezl Harrell joueront dans le seul tournoi NBA 2K du joueur

Les joueurs de la NBA, la ligue et leurs partenaires proposent des moyens créatifs de rivaliser et de divertir les gens au milieu de la nécessité de prendre des distances sociales et de garder les gens à l’intérieur afin d’aplanir la courbe de la propagation du coronavirus. Les joueurs ont été parmi les premières personnes les plus connues à avoir contracté le virus, mais maintenant beaucoup d’entre eux cherchent à faire quelque chose de compétitif avec leur temps: participer au seul tournoi NBA 2K du joueur.

La star des Brooklyn Nets et double MVP des finales, Kevin Durant, est le plus grand joueur notable du tournoi 2K de vendredi. Durant a également été testé positif pour le coronavirus, tout comme son compatriote Donovan Mitchell de l’Utah Jazz. Tous les joueurs joueront comme eux-mêmes dans un tournoi 1v1. Le grand homme des Clippers, Montrezl Harrell, qui doit être un agent libre, participera également au tournoi avec son coéquipier des Clippers Pat Beverley, Trae Young d’Atlanta et Hassan Whiteside de Portland.

Le tournoi devrait être diffusé sur ESPN et se déroulera sur 10 jours, selon Chris Haynes de Yahoo.

