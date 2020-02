Kevin Durant et Steph Curry se réunissent après Warriors vs. Nets

Il y avait plusieurs scénarios avant le match des Golden State Warriors mercredi soir contre les Brooklyn Nets. Le jeu a commencé avec Glenn Robinson III et Alec Burks rayés de la programmation avec la date limite du commerce NBA imminente.

Il y a eu le retour de D’Angelo Russell, qui a passé deux saisons à Brooklyn, enregistrant un signe de tête des All-Star et un voyage aux séries éliminatoires pendant son séjour avec les Nets. Les fans de Brooklyn ont accueilli Russell avec un accueil chaleureux, le remerciant pour son temps avec l’équipe.

Puis il y a eu le match, où les Warriors ont eu la chance de cumuler leur première séquence de trois victoires consécutives sur la route de la saison. Cependant, les Warriors n’ont pas pu éclipser 88 points lors d’une défaite contre Brooklyn.

Enfin, le titre le plus subtil, mais le plus intriguant, était l’ancien guerrier Kevin Durant réunissant ses coéquipiers de Golden State. Stephen Curry et Durant font face à des blessures à long terme, écartant les deux pour le match.

Pourtant, après le dernier buzzer, le duo a pris le temps de se réunir. Le long de la ligne de touche, Curry et Durant s’embrassèrent avec une longue étreinte.

Selon Anthony Slater de The Athletic, Curry et Durant ont passé environ cinq minutes à discuter après la fin du match.

Avec Curry, Durant a rencontré plusieurs membres des Warriors après le match, dont l’ancien coéquipier Draymond Green.

Durant a rejoint Golden State pendant trois saisons avant de signer avec Brooklyn. En tant que membre des Warriors, Durant a remporté trois championnats et deux trophées des meilleurs joueurs de la finale de la NBA.

