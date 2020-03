Kevin Durant et trois autres joueurs des Nets testés positifs pour le virus COVID-19 – The Athletic

Les Brooklyn Nets sont devenus la dernière équipe de la NBA à avoir des joueurs testés positifs pour le virus COVID-19, qui a modifié la vie quotidienne telle que nous la connaissons. L’équipe a annoncé mardi que quatre joueurs avaient été testés positifs, et bien que l’équipe n’ait pas nommé les joueurs dans le communiqué de presse, Kevin Durant a déclaré à l’Athletic qu’il avait été testé positif, mais qu’il se sent bien et a déclaré qu’il n’avait montré aucun symptôme. L’un des quatre joueurs présente des symptômes tandis que les trois autres sont asymptomatiques, a indiqué le club dans un communiqué.

«Tout le monde, soyez prudent, prenez soin de vous et mettez en quarantaine. Nous allons surmonter cela », a déclaré Durant à l’Athletic.

Les Nets avisent actuellement les personnes en contact avec les joueurs et ont demandé aux membres de leur groupe de voyage de s’isoler. ESPN a rapporté mardi que les Nets avaient payé pour qu’une entreprise privée teste l’équipe à leur retour de San Francisco.

