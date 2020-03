Kevin Durant fera son retour dans Golden State jeudi

Le dernier entraînement de Kevin Durant a surpris tout le monde. L’attaquant de superstar des Brooklyn Nets était explosif et a réussi à se débrouiller facilement avec son coéquipier recrue, Nic Claxton.

Mais le simple fait que Durant joue avec des coéquipiers et non avec des entraîneurs ou n’importe qui d’autre était un grand pas.

Ce qui était également surprenant, et un peu négligé en raison du contenu réel de la vidéo, était le fait que Durant est avec ses coéquipiers lors de leur road trip actuel sur la côte ouest. Ce n’est que récemment qu’il a fait ses premiers voyages avec Brooklyn.

Mais Durant était avec les Nets à Los Angeles, et Jacque Vaughn était heureux de l’avoir sur le banc:

C’est une joie de l’avoir avec vous. Pouvoir faire rebondir ses idées sur lui, obtenir ses réactions tout au long du jeu. Et être un coéquipier et le faire asseoir à côté de vous et vous donner confiance et vous soutenir et vous guider. C’est un luxe.

En fin de compte, Durant sera avec les Nets pour le reste de ce voyage, par Alex Schiffer de The Athletic. Cela signifie que l’attaquant fera son retour dans Golden State pour la première fois depuis son départ pour Brooklyn.

Le coup d’envoi des Nets and Warriors à 22 h 30 jeudi.

