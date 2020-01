Kevin Durant inscrit Joel Embiid dans son top 5 des joueurs les plus difficiles à garder

Le grand joueur des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, est l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Malgré ses doubles équipes constantes en raison de la maladresse de la nouvelle équipe, il affiche toujours une moyenne de 23,4 points et 12,3 rebonds et les Sixers manquent sa présence à un bas niveau alors qu’il se remet d’une opération chirurgicale sur un ligament déchiré dans la main gauche.

Un autre superstar blessé, l’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant, a répondu aux questions de ses fans sur Twitter sur son compte de nouveau talk-show, The Boardroom. Durant a été demandé qui étaient ses 5 meilleurs joueurs les plus difficiles à défendre et il a énuméré LeBron James, Kawhi Leonard, Lou Williams, Paul George et Embiid.

Durant est ensuite revenu et a ajouté un autre joueur à la liste, la machine à marquer des Houston Rockets et l’ancien coéquipier James Harden.

Les Sixers sont maintenant 1-2 sans Embiid depuis qu’il a subi la chirurgie et ils ont eu leurs problèmes défensivement sans le grand homme. Ils espèrent qu’il reviendra plus tôt que tard alors qu’ils cherchent à se battre dans une période difficile.

Embiid’s Sixers avec son hôte Durant’s Nets mercredi au Wells Fargo Center.

