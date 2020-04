Kevin Durant n’a pas discuté du retour après une interruption de la NBA avec le manager

Début avril, le directeur général des Brooklyn Nets, Sean Marks, a déclaré que les quatre joueurs de l’équipe testés positifs pour COVID-19 étaient désormais sans symptômes. Lorsque ces quatre joueurs ont été diagnostiqués pour la première fois, un seul avait présenté des symptômes.

Kevin Durant était parmi les quatre, mais ce n’était pas lui qui affichait les symptômes. En fait, selon son directeur commercial, Rich Kleiman, Durant n’a jamais montré de symptômes de COVID-19.

De plus, Kleiman a récemment fourni une mise à jour sur la réhabilitation de l’attaquant droit de son Achille droit réparé pendant que la ligue était en pause lors d’une apparition sur le podcast “The Crossover” de Sports Illustrated:

Il va bien. Il est exactement où il est censé être. Cela fait presque un an depuis la blessure. Mais, vous savez, il a pu continuer sa rééducation pendant cette période, pas dans la même mesure. Mais, vous savez, il continue de devenir plus fort et de continuer à construire et à jouer. Et, vous savez, les choses ont énormément ralenti pour tout le monde, tout comme s’il ne réadaptait pas. Mais cela ne l’a pas empêché de revenir jouer.

Qu’est-ce que tout cela signifie si la NBA tente de terminer 2019-20? À ce stade, rien. Kleiman n’a toujours pas parlé avec Durant de son retour pour cette saison si la ligue reprend le jeu:

Je vous le promets, Kevin et moi n’en avons pas parlé. Et je sais que cela semble fou, mais mon hypothèse était que ce n’était pas très réaliste. Je sais quand le moment sera venu d’avoir cette conversation, mais ce n’est tout simplement pas ce moment et il ne semble tout simplement pas nécessaire.

Et Kleiman n’a pas ressenti le besoin d’évoquer la possibilité car “cela semble tellement irréaliste”.

