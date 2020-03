Kevin Durant ne jouera plus cette saison quoi qu’il arrive

Kevin Durant ne jouera pas cette saison avec Filets de Brooklyn. Terminez lorsque vous avez terminé. Hier, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle que la NBA pourrait se terminer en août en raison de la crise du coronavirus et cela a soulevé des spéculations selon lesquelles KD pourrait être récupéré d’ici là de sa grave blessure au tendon d’Achille et qu’il pourrait envisager de faire ses débuts avec les Brooklyn Nets dans des séries éliminatoires hypothétiques.

Cependant, ceci est très loin de la réalité, puisque son manager Rich Kleiman l’a catégoriquement exclu dans la postcadre ‘Golic and Wingo’: “Honnêtement, ce n’est pas quelque chose qui semble très réaliste de mon point de vue, c’est quelque chose qui nous n’avons même pas parlé. ”

“Honnêtement, pas très réaliste de mon point de vue et même pas parlé.”

– Rich Kleiman sur les chances de son client, Kevin Durant revient cette saison avec une longue pause. pic.twitter.com/A0zVDzyWcH

– Golic et Wingo (@GolicAndWingo) 16 mars 2020

Il a également été question d’un éventuel retour de Kyrie Irving de son problème chez l’homme, et beaucoup ont signalé au cours des dernières heures un éventuel retour des deux joueurs. Cependant, cela ne se produira pas, car KD est clair qu’il veut revenir à cent pour cent et petit à petit, et cela est impossible à faire s’il revient au milieu de certaines séries éliminatoires et non au début d’une nouvelle saison.

Il faudra donc attendre la saison 2020/21 pour voir si le projet Durant-Irving fonctionne.

.