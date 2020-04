Kevin Durant ne parie pas favori pour remporter le tournoi 2K réservé aux joueurs

Le prochain tournoi NBA 2K réservé aux joueurs est la chose la plus proche que les États-Unis aient eu à vivre en basket-ball depuis que la ligue a été interrompue il y a plus de trois semaines. En plus des fans qui ne peuvent pas suivre leurs joueurs et équipes préférés, les parieurs sportifs perdent leur action.

Mais le tournoi NBA 2K réservé aux joueurs a donné aux parieurs quelque chose à travailler.

Les joueurs ont été classés en fonction de leur classement dans le jeu réel, le bris d’égalité étant le nombre de saisons NBA jouées. L’attaquant des Brooklyn Nets, Kevin Durant, n’a cependant pas à se soucier des bris d’égalité. Il est un 96 sur le jeu et a reçu la meilleure facture.

Cependant, Durant n’est pas le favori de BetOnline.ag pour remporter le tournoi. Ce titre a été décerné au gardien des Phoenix Suns Devin Booker (7/2), cinquième tête de série et qui affrontera Michael Porter Jr. de Denver lors de la première manche.

Les chances de Durant sont fixées à 4/1 – le plaçant juste derrière Booker.

BetOnline.ag a également défini des lignes sur les matchs du premier tour. Durant est préféré à Derrick Jones Jr. de Miami à -3.

Un autre accessoire est «Joueur qui marquera le plus de points au premier tour». Durant et Booker sont tous deux favoris 5/1. Vous pouvez également parier sur “Le joueur marquera le moins de points au premier tour”. Booker, Durant et Atlanta’s Trae Young sont en bas de cette liste avec une cote de 20/1.

