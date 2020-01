Kevin Durant pense que rien ne sera jamais assez gros pour honorer véritablement Kobe Bryant

Depuis la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes, il y a eu d’innombrables histoires, hommages et effusions de respect provenant de tous les horizons.

Cependant, le monde du basket-ball est l’endroit où les gens ont du mal à s’adapter à la vie sans Bryant. Et l’une des personnes ayant le plus à dire était Kevin Durant.

Durant et Bryant n’avaient pas partagé beaucoup de temps sur le terrain avec leur chevauchement majeur étant les Jeux olympiques d’été de 2012. Malgré cela, Durant n’avait aucun scrupule à savoir qui, selon lui, ne rivalisait qu’avec Michael Jordan en tant que meilleur joueur de tous les temps. Maintenant que Bryant est parti et que sa coéquipière de Durant, Kyrie Irving, est sortie de la tragédie, il a estimé qu’il était temps de parler publiquement sur le sujet.

Durant a parlé de l’état d’esprit de Bryant de toujours aller de l’avant et de la façon dont il semble impossible de le faire à un moment comme celui-ci, selon Malika Andrews d’ESPN:

«Il est difficile de comprendre tout cela. Juste avoir ces moments avec Kobe, c’était toujours aller de l’avant et à ce moment-là, c’est si difficile à faire. Il est difficile de continuer en ce moment… Je sais que nous sommes tous en deuil. »

Durant a poursuivi en disant ce que «Mamba Mentality» signifiait pour lui individuellement et les leçons qu’il avait apprises de Bryant lorsque les deux étaient encore tous les deux dans la NBA:

«Une chose que j’ai apprise en étant autour de Kobe, c’est d’être soi-même – être à l’aise avec la façon dont j’ai joué. Je n’ai jamais voulu être comme Kobe, mais je voulais avoir cette focalisation laser. Rien n’empêchait ce que je voulais faire sur le sol. C’était la mentalité mamba. “

Enfin, Durant a terminé avec ce à quoi ressemblerait son idée d’un hommage à Bryant et a peut-être eu l’une des réponses les plus précises et les plus déchirantes possibles:

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait être un hommage approprié à la ligue pour honorer Kobe, Durant a déclaré sortir et jouer dur. Il a poursuivi: “Rien ne sera jamais assez grand pour vraiment honorer Kobe Bryant.”

Honorer Bryant est probablement l’une des choses les plus difficiles au monde à faire en ce moment, car ce qu’il a fait pour le monde du basket-ball et le monde en général est vraiment inégalé.

Bryant continuera à être un point de discussion constant pendant longtemps dans la NBA et peut-être pousser et être grand malgré le chagrin est le seul moyen de vraiment l’honorer et la mentalité Mamba.