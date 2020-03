Kevin Durant positif pour le coronavirus

Les Brooklyn Nets ont rapporté cet après-midi dans une déclaration que quatre de ses joueurs, dont Kevin Durant, ont été testés positifs pour le corononavirus.

Dans le communiqué publié ce mardi, la franchise ne donne pas les noms des personnes concernées, bien que toutes soient déjà en quarantaine.

Qui a rendu public que sa grande star est l’une des personnes touchées a été le journaliste Shams Charania via votre compte Twitter. Ainsi, il devient le quatrième joueur de la NBA avec son prénom et son nom sur la liste infectée.

Kevin Durant a été testé positif au coronavirus, explique Durant à @TheAthleticNBA @Stadium. Durant dit qu’il se sent bien: “Tout le monde doit être prudent, prendre soin de soi et mettre en quarantaine. Nous allons passer à travers cela.”

En outre, Charania Il ajoute également quelques déclarations de l’athlète lui-même, qui assure que “nous le surmonterons ensemble”. Pour leur part, les Nets ont expliqué qu’ils contactaient des clubs et des personnes qui auraient pu être proches des personnes concernées pour communiquer les points positifs. De plus, ils travaillent en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et locales.

“Tous les joueurs et les membres de l’expédition voyageant avec l’équipe des Nets sont priés de rester isolés, de surveiller de près leur santé et de maintenir une communication constante avec le personnel médical de l’équipe”, a indiqué le communiqué de l’équipe de Brooklyn. .

Ils ont également réitéré que “la santé de nos joueurs et de notre personnel est une priorité absolue pour l’organisation et l’équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les personnes touchées reçoivent les meilleurs soins possibles.”

