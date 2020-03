Kevin Durant positif pour le coronavirus: “Je me sens bien”

Kevin Durant est l’un des quatre joueurs Filets de Brooklyn qui ont été testés positifs pour coronavirus. La nouvelle a été avancée par Shams Charania dans The Ahtletic, qui a mis en lumière les premières déclarations du MVP 2 fois finaliste de la NBA: “Tout le monde doit être prudent, prendre soin de lui et mettre en quarantaine. Nous allons passer outre de ce”.

Le joueur Nets n’a aucun symptôme.

Kevin Durant a été testé positif au coronavirus, explique Durant à @TheAthleticNBA @Stadium. Durant dit qu’il se sent bien: “Tout le monde doit être prudent, prendre soin de soi et mettre en quarantaine. Nous allons passer à travers cela.”

– Shams Charania (@ShamsCharania) 17 mars 2020

Il y a quelques minutes à peine, les Brooklyn Nets ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux annonçant que quatre joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19:

“Quatre joueurs des Brooklyn Nets ont été testés positifs pour le virus COVID-19. Sur les quatre, l’un souffre de symptômes tandis que les trois autres sont asymptomatiques à ce jour. Les quatre joueurs sont actuellement complètement isolés sous la garde de Les services médicaux du club L’organisation a déjà contacté tous ceux qui ont pu être en contact avec les joueurs, y compris les adversaires et les travailleurs qui ont pu être proches de tous les joueurs et membres du personnel de la On va demander aux filets de partir. La santé du personnel et des joueurs est actuellement la priorité absolue de l’organisation. “

Les Brooklyn Nets annoncent que quatre joueurs ont été testés positifs pour COVID-19. L’un des quatre présente des symptômes, tandis que les trois autres sont asymptomatiques. pic.twitter.com/xeW6IqTjth

– TIR GRATUIT – (@tirolibreNBA) 17 mars 2020

.