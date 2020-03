Kevin Durant pourrait-il revenir après le redémarrage de la NBA?

L’une des histoires qui a été la plus analysée dans les premiers jours de la NBA sans matchs est le retour possible de Kevin Durant sur les pistes lorsque la ligue redémarre, dans quelques mois. L’avant-toit du Filets de Brooklyn Il a été blessé en juin 2019 et au moment où il revient jouer, un an aurait pu s’écouler depuis sa blessure.

Cependant, d’ESPN, ils rapportent que les chances de retour de Durant en juin ou juillet si la NBA est jouée à ce moment-là sont très faibles. Rick Kleiman, partenaire et représentant de KD, a déclaré que les chances “ne sont pas très réalistes” et que “nous n’en avons même pas parlé”. Il a également ajouté que Durant jouer en 19/20 “n’était pas quelque chose qui était pensé” et que “maintenant, comme le reste du monde, je pense que nous devrions tout prendre au jour le jour”.

Il convient de rappeler que les Nets étaient 7e de la conférence de l’Est, avec un équilibre de 30-34. Cependant, avec Durant et Kyrie Irving récupérés, l’histoire serait très différente.

Rich Kleiman sur ESPN si KD reviendrait après une interruption, si elle se termine. Même sentiment que j’ai eu, c’est-à-dire que nous sommes trop loin de savoir quand cela se terminera pour faire des prédictions

