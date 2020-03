Kevin Durant pourrait jouer au centre du petit ballon la saison prochaine

Les Brooklyn Nets pourraient également embrasser l’idée de jouer à la “petite balle” la saison prochaine une fois que la superstar Kevin Durant sera autorisée à retourner au bois dur.

Le joueur par excellence de la ligue, qui joue habituellement les deux positions avancées, passera probablement un peu de temps au centre à son retour, par Brian Lewis du New York Post.

Avant son congédiement en tant qu’entraîneur-chef des Nets, Kenny Atkinson a évoqué l’idée de mettre en place une unité plus petite avec Durant ancrant le milieu.

“Aucun problème. S’il va contre un grand gars fort, [maybe not]; mais alors vous devez sortir et le garder », a déclaré Atkinson au Post lors de son dernier match à la barre à Brooklyn. «Les équipes se rendent compte. Vous devez juste comprendre cet avantage. “

L’entraîneur-chef des Houston Rockets Mike D’Antoni, quant à lui, a en quelque sorte trouvé le succès avec une petite balle là-bas au Texas, se contentant de PJ Tucker et de Robert Covington à la tête de la peinture.

KD, bien sûr, est beaucoup plus grand que les deux et a en fait la hauteur pour jouer au centre.

Les fans de la NBA aux yeux d’aigle ont longtemps spéculé que Durant est bien au-dessus de sa hauteur initiale de 6 pieds 9 pouces et est en fait proche de sept pieds. Il était officiellement inscrit à 6 pieds 10 pouces cette année.

Connu surtout comme un marqueur qui peut éclairer les défenses de presque n’importe où sur le sol, Durant est également un défenseur sous-estimé qui maximise son envergure ridicule en modifiant les tirs et en refusant les voies de dépassement.

L’entraîneur-chef des Nets sortant Jacque Vaughn, quant à lui, aura en effet un dilemme sur les mains l’année prochaine en termes de situation centrale. Brooklyn a eu du mal avec l’association de leurs joueurs de machines à sous traditionnels Jarett Allen et DeAndre Jordan.

Le fait d’avoir Durant Play Center ouvrira en effet de nombreuses opportunités intéressantes pour l’équipe. Il convient également de noter que Durant subira une longue mise à pied à la suite d’une blessure à Achille, et il ne serait peut-être pas sage pour lui de frapper constamment les corps avec les meilleurs gros joueurs de la ligue.