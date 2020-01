Kevin Durant «progresse de façon fantastique» avec la réadaptation

Kyrie Irving a fait un aller-retour à l’entraînement des Nets de jeudi, participant à une action 5 contre 5. Il a également exprimé son espoir de revenir à Brooklyn dans la semaine prochaine.

Kevin Durant a obtenu son travail jeudi. Et tout comme le meneur de jeu de la superstar de Brooklyn, Durant va dans la bonne direction avec sa réadaptation, comme Kenny Atkinson l’a déclaré aux journalistes lors de l’entraînement de jeudi:

Il progresse fantastiquement. Je dirais juste cela. Parler avec lui, prendre à l’équipe de performance. Je suis entré et l’ai regardé hier faire ses exercices. Vous pouvez probablement voir qu’il bouge beaucoup mieux, bouge beaucoup plus. je

Atkinson ne pouvait pas partager quelque chose de plus spécifique concernant Durant, par Alex Schiffer de The Athletic. L’entraîneur-chef des Nets ne voulait pas «prendre de l’avance sur moi et mettre les gens en colère contre moi pour vous avoir donné plus que cela».

De plus, Atkinson a déclaré que lui et le reste de l’organisation fonctionnaient toujours sous l’idée que Durant ne serait pas disponible cette saison.

