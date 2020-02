Kevin Durant réfléchit à Kobe Bryant, Jeux olympiques d’été de 2012

L’impact de Kobe Bryant se fera sentir dans toute la NBA – et dans le monde – pour les années à venir.

En ce qui concerne le basket-ball, Bryant a touché pratiquement tous les joueurs aujourd’hui, de LeBron James et Giannis Antetokounmpo à Kevin Durant et Kyrie Irving.

Depuis sa mort tragique, les joueurs ont partagé des histoires et des moments sur Bryant et comment il les a affectés. Bien sûr, il est synonyme des Los Angeles Lakers, mais son temps en tant que membre de l’équipe masculine de basket-ball des États-Unis est parfois oublié – mais pas pour Durant.

Les Jeux olympiques de 2012 étaient la première fois que Durant faisait équipe avec Bryant et il a récemment réfléchi à ce moment-là sur «Take It There» avec Taylor Rooks:

«Juste les premières séances d’entraînement de l’équipe des États-Unis en 2012. Juste son approche de la pratique et puis aussi comment il a joué les matchs et sa concentration sur ce qu’il voulait faire sur le terrain. Il était un défenseur pour nous et un tireur d’élite. Donc, voir Kobe jouer un rôle en dehors d’être simplement le meilleur buteur, cela m’a montré que n’importe qui peut s’enfermer dans un rôle et le perfectionner. »

Dans l’équipe olympique de 2008, Bryant était le capitaine et le meilleur joueur auquel tout le monde se reportait. Cependant, en 2012, il commençait le backend de sa carrière et LeBron James était devenu le leader de l’équipe. Sachant qu’il n’était plus le meilleur joueur, Bryant a compris que sa meilleure façon d’avoir un impact était de devenir le stoppeur défensif.

Durant a également admis qu’il n’a pas complètement apprécié ce que Bryant a fait jusqu’à ce qu’il devienne plus âgé:

«En tant que hooper, je voulais son esthétique de joueur. C’était assez doux de voir ses méthodes. Je n’ai pas vraiment pu l’apprécier jusqu’à ce que je vieillisse en tant que joueur et que je commence à voir: «Oh, c’est ce qu’il voulait dire» quand il le faisait de cette façon. Je vais toujours vivre avec Kobe dans mon cœur. “

L’effet de la mort de Bryant sur le monde du basket-ball a juste montré combien il comptait pour tant de joueurs de la ligue. Il a inspiré tous les joueurs d’aujourd’hui avec son éthique de travail, son acharnement, sa passion et ses compétences.

Durant a déclaré que Bryant sera toujours dans son cœur et c’est le cas pour tous les joueurs de la NBA.