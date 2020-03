Kevin Durant “ressemble au KD d’autrefois”

Même si la victoire des Brooklyn Nets à Boston mardi était entièrement attribuable à Caris LeVert, les noms de Kevin Durant et Kyrie Irving sont toujours apparus au cours du match.

Avant que le retour des Nets ne devienne réel, les fans des Celtics scandaient “Où est Kyrie?” en fin de partie.

Durant, d’autre part, a été évoqué lors de la diffusion de TNT. Le journaliste de ligne de touche Chris Haynes a offert une mise à jour sur l’attaquant de la superstar, affirmant que Durant “se renforce, joue à 3 contre 3 et ressemble au KD d’autrefois”. Haynes a également été informé que l’attaquant était «ultra motivé pour ce retour».

L’émission de TNT a également montré un texte de Durant à Haynes, qui se lisait comme suit:

Je me concentre uniquement sur la rééducation et l’amélioration chaque jour. Mais c’est amusant de voir mes coéquipiers traverser cette saison. J’ai hâte de sortir avec eux la saison prochaine et de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble.

Bien que toutes les mises à jour de Durant aient été positives, celle-ci est différente. Le fait qu’il “ressemble au KD d’autrefois” pourrait être la meilleure nouvelle que les fans du Net aient encore reçue.

La blessure de Durant est rude. Il y a des raisons de s’inquiéter à quel point Durant ressemblera à son ancien moi.

Sur la base de cette nouvelle mise à jour, il semble plus probable que Durant puisse retrouver complètement sa forme.

