Kevin Durant revient après que la pause de la NBA ne soit pas discutée

L’avenir de la saison NBA 2019-2020 est très remis en question au tout début de la pause de la ligue. Beaucoup est hors du contrôle de la ligue.

Mais si la NBA devait continuer la saison ou reprendre les choses au début des séries éliminatoires de 2020, d’autres questions se poseraient. L’une des principales questions est centrée sur l’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant.

Avant la pause de la ligue, la superstar s’était exclue pour le reste de 2019-2020. Mais maintenant que la ligue estime que le jeu de la mi-juin à la fin juin est un meilleur scénario, Durant effectuant son retour cette saison semble être de retour.

Cependant, le directeur commercial de Durant, Rich Kleiman, ne pense pas que cela se produira. Lundi, Kleiman a expliqué pourquoi sur «Golic and Wingo» d’ESPN:

Honnêtement, pas très réaliste de mon point de vue et même pas parlé. Je veux dire, on dirait – ce n’était clairement pas quelque chose qui était dans les cartes avant tout cela. Et maintenant je pense, tout comme le reste du monde, je veux dire qu’il est difficile de prendre autre chose que jour après jour. Mais, encore une fois, je pense que Kevin va trouver l’espace dans lequel il doit se trouver pour continuer sa rééducation pendant cette période. Mais, même cela est difficile à répondre à ce stade avec les nouvelles règles qui ont été mises en place hier soir.

