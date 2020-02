Kevin Durant se moque des mèmes se moquant de ses cheveux

Dans une récente interview avec Taylor Rooks de Bleacher Report, la star de Brooklyn Nets, Kevin Durant, a admis qu’il avait ri à plusieurs reprises lorsque des gens faisaient des blagues sur ses cheveux. Il a même admis qu’il se brossait les cheveux.

Comme nous le savons tous, Durant est beaucoup sur les réseaux sociaux et voit à peu près tout ce qui se dit à son sujet:

Durant a pu voir à peu près tout ce qui a été dit sur lui cette année depuis qu’il ne jouera pas cette saison pour les Nets. Le double MVP de la finale est en train de réhabiliter sa déchirure d’Achille.

Durant a une moyenne NBA en carrière de 27,0 points, 7,1 rebonds et 4,1 passes décisives en 849 matchs avec les Oklahoma City Thunder et Golden State Warriors. Le futur Hall of Famer est l’un des meilleurs buteurs de tous les temps, et les fans des Nets ne peuvent certainement pas attendre de voir Durant rivaliser avec son compatriote Kyrie Irving à ses côtés au Barclays Center la saison prochaine.

Durant, Irving et DeAndre Jordan sont des amis très proches du terrain. Ils ont chacun signé des accords de quatre ans avec les Nets. KD et Kyrie ont pris moins d’argent à Brooklyn pour que la Jordanie puisse obtenir un contrat de 40 millions de dollars des Nets.

Irving manquera le reste de cette saison en raison d’une opération à l’épaule. Durant et Irving devraient avoir une puce sur l’épaule pour 2020-21.

