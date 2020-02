Kevin Durant se présente aux essais des Nets

Tout au long de la saison 2019-2020, il y a toujours eu au moins un nom dans le rapport sur les blessures des Brooklyn Nets: Kevin Durant. Il a généralement été rejoint par au moins un autre, sinon plus, mais Durant est la seule constante, en raison de son droit Achilles réparé chirurgicalement, qu’il a rompu lors du match 5 de la finale de la NBA 2019 alors qu’il était encore avec les Golden State Warriors .

Au départ, on espérait que Durant pourrait revenir sur le terrain et faire ses débuts avec les Nets en 2019-2020, mais Brooklyn et l’attaquant ont maintenu le même message: ils ne s’attendent pas à ce qu’il joue cette saison.

Pourtant, l’attaquant continue de travailler dans la bonne direction. Kristian Winfield du New York Daily News a entrevu la dernière progression de la cure de désintoxication de Durant – et il semble qu’il ait franchi une étape importante:

Heureusement pour les fans des Nets, ils n’ont pas à s’inquiéter du fait que Durant lance des ballons de football pour gagner des matchs. (Cependant, il pourrait y avoir quelques équipes de la NFL qui s’amélioreraient au quart si elles ajoutaient l’attaquante superstar de Brooklyn.)

