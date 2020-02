Kevin Durant s’oppose fermement pour 2019-2020

Depuis le début de la saison 2019-2020, Kevin Durant et les Brooklyn Nets ont déclaré qu’il ne devrait pas jouer cette année. Autant que c’est plus un «non» qu’un «oui», les Nets ont laissé un peu d’espoir avec leur réponse à la question: «Kevin Durant jouera-t-il en 2019-2020?»

Les vidéos des progrès de la réhabilitation de Durant ont semblé prometteuses, laissant les fans de la superstar impatients de faire naître leurs espoirs. Maintenant, il ne semble pas y avoir de place pour la spéculation.

Lors de l’émission “Take it There avec Taylor Rooks” de Bleacher Report, Durant a déclaré à propos de la possibilité que le monde du basket-ball revienne cette saison:

Non, je ne pense pas, pas pour l’instant.

Rooks a ensuite demandé à Durant une réponse plus ferme:

Non. La meilleure chose pour moi est de continuer la rééducation, de devenir aussi fort que possible et de me concentrer sur la saison prochaine.

Jusqu’à l’année prochaine, alors.

