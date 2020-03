Kevin Durant teste positif pour COVID-19

Lorsque les Brooklyn Nets ont annoncé mardi que quatre de leurs joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19, l’organisation n’a divulgué aucun nom de joueur individuel. Les Nets ont toutefois déclaré qu’un seul joueur présentait des symptômes et que les quatre autres étaient asymptomatiques.

En outre, l’équipe a déclaré dans son communiqué: “Les quatre joueurs sont actuellement isolés et sous la garde de médecins d’équipe.” En outre, les Nets «notifient actuellement toute personne qui a eu des contacts connus avec les joueurs, y compris des opposants récents, et travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et locales sur la dénonciation».

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Shams Charania de The Athletic a rapporté que l’attaquant superstar des Nets, Kevin Durant, était l’un des joueurs de Brooklyn qui avait été testé positif pour COVID-19.

Charania a également déclaré que Durant se «sentait bien» et la superstar des Nets a déclaré:

Tout le monde doit faire attention, prendre soin de soi et mettre en quarantaine. Nous allons passer au travers.

EN RELATION: Les joueurs de Four Nets testent positifs pour COVID-19, l’un présentant des symptômes

.