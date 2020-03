Kevin Durant teste positif pour le coronavirus

L’actuelle star des Brooklyn Nets et ancien attaquant d’Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, a été testé positif pour le coronavirus selon Shams Charania de The Athletic and Stadium.

La nouvelle du diagnostic de Durant survient environ une heure après que les Nets ont révélé par communiqué de presse que quatre joueurs avaient été testés positifs pour le virus.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Brooklyn a pris la décision de «tester l’équipe à son retour de San Francisco et les résultats sont revenus aujourd’hui. Des filets ont été payés de leur poche à une entreprise privée pour effectuer des tests. Un joueur s’est réveillé avec quelques courbatures aujourd’hui; le reste n’a éprouvé aucun symptôme.

Selon Charania, Durant est l’un des trois joueurs qui n’a pas présenté de symptômes. KD a dit à Charania qu ‘«il se sent bien» et que son message à tout le monde est de «faire attention, prendre soin de soi et mettre en quarantaine. Nous allons passer au travers. “

Il n’y a aucun mot supplémentaire sur qui sont les trois autres joueurs de Nets diagnostiqués avec le virus ou qui parmi eux est celui qui présente des symptômes.

Avec les diagnostics de Durant et de ses coéquipiers, le nombre de joueurs de la NBA qui ont été testés positifs pour le coronavirus est passé à sept.

Auparavant, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, de l’Utah, ont été diagnostiqués, ainsi que l’attaquant des Detroit Pistons, Christian Wood.

Gobert a été le premier joueur de la ligue à tester positif pour le coronavirus le 11 mars, ses résultats revenant juste avant le basculement entre l’Utah Jazz et le Thunder.

Le match a été immédiatement annulé, Adam Silver annonçant que la NBA ferait une pause de 30 jours le lendemain.

