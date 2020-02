Kevin Durant tire sur des pull-ups alors que la rééducation se poursuit

Voici un signe prometteur: Kevin Durant a été repéré en train de pratiquer des pull-up pull-ups alors qu’il continue de se remettre d’un Achille droit rompu qui le mettra à l’écart jusqu’à la saison prochaine. Dans le clip publié par Kristian Winfield du New York Post du centre d’entraînement des Brooklyn Nets, nous pouvons voir KD travailler sur des variantes de tractions rapides qui nécessitent un jeu de jambes agile.

La vue est la bienvenue pour les fans des Nets, qui ont reçu des nouvelles malheureuses lorsque l’équipe a annoncé que Kyrie Irving allait subir une opération de l’épaule de fin de saison. Irving finira par jouer seulement 20 matchs lors de sa première saison à Brooklyn.

Le processus de récupération des blessures de Kevin Durant se poursuit maintenant avec des pull-up pulls pic.twitter.com/dJfSa3y9JH

– Kristian Winfield (@Krisplashed) 25 février 2020

Ce n’est pas le premier aperçu encourageant de la rééducation de Durant que nous avons vu ces dernières semaines. Le 10 fois All Star avait été vu courir et lancer des ballons de football, et avait l’air bien de travailler sur des post-ups et des pull-up pulls plus tôt ce mois-ci.

KD a l’air bien en ce moment 👀

🎥: __devonte__ sur IG pic.twitter.com/HdKnp46VY9

– Anthony Puccio (@APOOCH) 9 février 2020

Ces clips ont incité la spéculation que Durant pourrait monter un retour en fin de saison, mais l’entraîneur-chef Kenny Atkinson a fermé cette possibilité. Durant et les Nets ont été constants depuis l’été dernier qu’il resterait un an. Avec la blessure de Kyrie, il n’y a évidemment aucune raison de précipiter Durant.

Malgré des problèmes de santé constants et un record sous .500 (26-30), Brooklyn s’accroche au no. 7 semences dans la Conférence de l’Est. Ils mènent le Orlando Magic (29-32) par deux matchs dans la colonne des défaites.