Kevin Garnett discute de l’entrée au Temple de la renommée du basketball commémoratif Naismith avec Kobe Bryant

Kobe Bryant est sur le point d’être immortalisé une fois de plus en tant que membre de la classe Naismith Memorial Basketball Hall Of Fame de 2020.

Bryant sera sans doute la tête d’affiche de la plus grande classe de l’histoire de la NBA lors de la cérémonie d’inauguration de cette année aux côtés de deux de ses anciens concurrents, Tim Duncan et Kevin Garnett. Après deux décennies de lutte sur le terrain, le trio fera désormais partie du même groupe qui rejoindra une société plutôt élite.

Bien sûr, cela a été un sentiment doux-amer pour les fans et les joueurs avec le tragique retour de Bryant fin janvier. Il semble que le fait de ne pas même recevoir cet exploit de toute une vie immunise contre la douleur de son absence.

Garnett admet que l’induction aura un aspect émotionnel encore plus grand sans Bryant, selon Shams Charania de The Athletic:

. @ KevinGarnett5KG raconte à notre NBA Insider @ShamsCharania son entrée au Temple de la renommée avec Kobe Bryant: “Ne pas avoir Kob ‘va affecter tout le monde. Kobe ne pas être là va être super émotionnel.” pic.twitter.com/QEpg4lGpJS

– Stade (@Stadium) 7 avril 2020

Les commentaires de Garnett sont certainement compréhensibles étant donné que l’induction est déjà un événement émotionnel pour commencer. Le fait qu’un de ses joueurs les plus aimés et les plus respectés soit honoré à titre posthume ne fait que renforcer cette notion.

Il est sûr de dire que ces sentiments sont amplifiés par ceux avec lesquels Bryant devait profiter de la soirée. Après tout, il partageait des liens étroits avec Garnett et Duncan et c’était censé être le moment de savourer leurs efforts ensemble.

Garnett avait aidé à préparer le terrain pour les jeunes joueurs en herbe quand il est devenu le premier à être recruté directement hors du lycée depuis 1975. Bryant suivra ses traces un an plus tard et les deux se rencontreront finalement en tant que membres d’équipes rivales à mettre le cachet de leur carrière respective.

La mort prématurée de Bryant pèsera sans aucun doute lourdement au cours de la cérémonie de cette année. Heureusement, c’est une autre occasion de chérir la confrérie de la NBA et d’aider à solidifier l’héritage de l’un des siens.