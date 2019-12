Kevin Garnett obtient une nomination pour la classe du Temple de la renommée 2020

Alors que les Boston Celtics 2019-2020 continuent de travailler sur leur campagne de saison régulière dans une conférence de l'Est très disputée, jeudi a donné aux fans des Celtics l'occasion de se remémorer un peu. Cette opportunité est venue grâce à l'annonce que l'ancien Celtic Kevin Garnett a été officiellement nominé pour la classe 2020 Hall of Fame.

Garnett a passé six saisons à Boston, avec une moyenne de 15,7 points, 8,3 rebonds, 2,7 passes décisives, 1,2 interceptions et un bloc. Il a été un All-Star dans cinq de ces six saisons, ajoutant un prix de joueur défensif de l'année, une sélection de la première équipe All-NBA et quatre honneurs d'équipe All-Defensive (trois équipes premières, une deuxième équipe). Plus important encore, il a aidé les Celtics à remporter le titre NBA en 2007-08.

Au cours de cette course de championnat, Garnett a réalisé en moyenne un double-double avec 20,4 points et 10,5 rebonds, aidant les Celtics à vaincre les Lakers rivaux.

Tout compte fait, Garnett a accumulé 15 sélections All-Star, neuf équipes All-NBA et 12 équipes All-Defensive. Il a remporté les honneurs de recrue de l'année ainsi qu'un MVP, un MVP All-Star Game et le joueur défensif de l'année susmentionné, ce qui en fait un shoo-in pour le Hall.

Jeudi, les fans ont eu une excellente occasion de repenser à l'illustre carrière de The Big Ticket et à ses contributions à la tradition des Celtics en attendant son appel officiel à la salle, qui n'est rien de plus qu'une formalité à ce stade.

