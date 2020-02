Kevin Garnett révèle que son premier choix était de jouer avec Kobe Bryant avant le commerce des Celtics

Kevin Garnett et les Boston Celtics et Kobe Bryant et les Los Angeles Lakers sont définitivement mémorisés comme une rivalité amère.

Pendant trois saisons, ces deux équipes se sont rencontrées à deux reprises en finale de la NBA, les Celtics ayant tout gagné en 2008 et les Lakers se vengeant en 2010. Et même s’il semble que beaucoup de rivalités d’aujourd’hui ont une couche de respect sous-jacente, il semblait que ces deux équipes se détestaient vraiment.

Il y a eu le tristement célèbre incident en fauteuil roulant avec Paul Pierce, auquel Bryant a répondu quand il a déchiré son Achille des années plus tard. Ensuite, il y a eu la domination des Celtics à 39 points des Lakers pour sceller les finales de la NBA 2008.

Maintenant, près de 10 ans ont été retirés de tout cela, Garnett dit que lorsqu’il allait se faire échanger lors de l’intersaison NBA 2007, son premier choix était de faire équipe avec Bryant sur les Lakers, selon John Karalis de MassLive:

Garnett dit que la situation des guerriers et des soleils ne lui convenait tout simplement pas. Il a dit que son premier choix était les Lakers, disant “Je voulais faire le lien avec (Kobe Bryant)”, mais il a dit que Bryant n’a pas répondu à son appel.

Garnett dit que Bryant ne répondant pas à ses premier ou deuxième appels téléphoniques est la raison pour laquelle il est passé aux Celtics car il devait prendre une décision et ne voulait pas le faire sans lui demander d’abord:

“J’ai crié à Kobe qu’il n’avait pas choisi la file d’attente”, a-t-il déclaré aux animateurs de podcast Matt Barnes et Stephen Jackson. “T-Lue (Tyronn Lue) et Kobe étaient proches et il a dit de lui tirer dessus à nouveau et de voir ce qu’il faisait. Alors j’ai crié à nouveau et il n’est pas revenu, j’ai donc dû prendre une décision.”

C’est l’un de ces scénarios NBA qui rendent la conversation incroyablement intéressante. Cependant, avec les Lakers échangeant contre Pau Gasol au cours de la saison 2007-08 NBA et devenant un ajustement parfait aux côtés de Bryant, il semble que les choses aient bien fonctionné pour toutes les parties.

Garnett a remporté son premier championnat avec les Celtics et les Lakers ont obtenu les deux suivants avec une formation extrêmement profonde ancrée par Bryant et Gasol.

Garnett aurait probablement plus d’un championnat s’il avait fait équipe avec Bryant. Mais Bryant et Gasol étaient la paire parfaite absolue sur et en dehors du terrain, et il est difficile d’imaginer une version des Lakers qui n’incluait pas le duo fraternel.